Золотые тенденции: биржевой аналитик Багманов рассказал, чего и почему ждать от курса золота

Аналитик экспертного отдела издания «Экономика сегодня» Александр Багманов проанализировал факторы и тенденции, которые могут оказать влияние на колебания курса золота. Пока на торгах заметен небольшой спад. Чего ждать в обозримой перспективе, эксперт объяснил в разговоре с ФАН.
«Золото по итогам вчерашнего дня закрылось снижением на 1,9%, опустившись с отметки 1950 в район отметки 1912 долларов за тройскую унцию, и сейчас примерно на этих же отметках продолжает торговаться. Тут произошла некоторая переоценка ситуации на рынке со стороны участников. Прошло заседание ФРС по увеличению ставки, и, в принципе, можно сказать, что 25 базисных пунктов и несколько жесткая позиция регулятора по поводу ограничительных мер в экономике сохраняются. Это, соответственно, вчера и оказало давление на золото. На этом фоне индекс доллара DXY смог укрепиться до отметки 101,7 пункта», — сказал он.
Доходность, как отметил Багманов, пока остается в районе отметки 3,4%. Еще накануне прошли заседания Европейского центрального банка и Банка Англии. Обе организации повысили ставку на полпроцента, что также несколько добавляет негатива, поскольку «ставки растут, а это всегда не в пользу золота».
«Плюс вчера вышли данные по заявкам на получение пособия по безработице в США: на предыдущей неделе количество составило 183 тысячи, хотя ожидался рост до 200 тысяч. Можно пока условно нейтрально оценить эту новость. В целом, на сегодня в центре внимания будут данные рынка труда в США, которые могут оказать воздействие на дальнейшую динамику как золота, так и доллара. Ожидаем, что пока диапазон 1800-2000 долларов сохранится. И если золото сейчас начнет понижательную коррекцию, она, в принципе, может развиться до отметки 1900 и даже ниже», — заключил аналитик.
Ранее Александр Багманов рассказывал о причинах стабильности курса золота в январе.