Золотые тенденции: биржевой аналитик Багманов рассказал, чего и почему ждать от курса золота

Доходность, как отметил Багманов, пока остается в районе отметки 3,4%. Еще накануне прошли заседания Европейского центрального банка и Банка Англии. Обе организации повысили ставку на полпроцента, что также несколько добавляет негатива, поскольку «ставки растут, а это всегда не в пользу золота».