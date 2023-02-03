Неизвестный вонзил нож в сердце петербурженке в подъезде на Коломенской

В Петербурге в результате вооруженного нападения погибла женщина. Преступление было совершено на улице Коломенская.
Женщина находилась в подъезде, когда злоумышленник нанес ей ножевое ранение в сердце. Приехавшие врачи уже не могли помочь потерпевшей. Согласно предварительным данным, женщина могла стать жертвой грабителя.
Ранее в Люберцах сотрудники полиции задержали ранее судимого 31-летнего мужчину. Силовики подозревают его в ограблении двух женщин. Преступления он совершил с разницей в несколько часов.