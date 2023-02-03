«Почта России» в Омске саботирует отправку писем и посылок в Донбасс

Редакция «МК в Омске» уличила местное отделение «Почты России» в неосведомленности о новых российских регионах.
Журналисты обратили внимание на многочисленные жалобы пользователей соцсетей относительно невозможности отправить по почте корреспонденцию и бандероли в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Представители «МК в Омске» решили проверить это сами.
При попытке узнать у сотрудников отделения почты на улице Путилова, 13 можно ли отправить посылку в Донецк, журналисты убедились, что проблема действительно существует. Дело в том, что последовал ответ: «На Украину мы ничего не отправляем», хотя упомянутый город является российским.