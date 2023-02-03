Более 50 офицеров армии Мали завершили курсы повышения квалификации в сфере борьбы с терроризмом

Бамако, 3 февраля. Более 50 офицеров Вооруженных сил Мали (FAMa) успешно завершили✱ курсы, где развили навыки противодействия террористическим угрозам.
Программа включала занятия по боевому слаживанию, работе со взрывчатыми веществами и тяжелым вооружением, а также по сохранению морального духа в стрессовых ситуациях. Военнослужащие получили сертификаты и теперь вернутся в подразделения для дальнейшего несения службы.
Бойцы FAMa регулярно повышают квалификацию для достижения больших результатов в борьбе с террористами. Надежным партнером Бамако в этом вопросе выступает Москва, которая оказывает республике всестороннюю поддержку.
Отечественные специалисты, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», качественно обучают личный состав армии Мали. При консультативной поддержке российских инструкторов ВС африканского государства нейтрализовали более 100 радикалов за последний месяц.
Власти в Бамако непрерывно работают и над улучшением бытовых условий военнослужащих. Недавно правительство завершило восстановление здания Национальной гвардии.
Ранее чиновники Мали начали строительство нового многофункционального центра для FAMa. Стоимость объекта вместе с оборудованием оценивается в 60 миллионов франков КФА, а завершение работ планируется к маю 2023 года.
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