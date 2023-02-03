Более 50 офицеров армии Мали завершили курсы повышения квалификации в сфере борьбы с терроризмом

Программа включала занятия по боевому слаживанию, работе со взрывчатыми веществами и тяжелым вооружением, а также по сохранению морального духа в стрессовых ситуациях. Военнослужащие получили сертификаты и теперь вернутся в подразделения для дальнейшего несения службы.