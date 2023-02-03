Конгресс США пытается увязать продажу F-16 Турции с заявкой Швеции и Финляндии в НАТО

Анкара ранее призывала к тому, чтобы вопрос о расширении НАТО не был связан с оружейными контрактами, и просила администрацию Джо Байдена убедить конгресс отказаться от претензий на этот счет. В 2022 году Швеция и Финляндия подали заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу, но столкнулись с возражениями со стороны Турции.