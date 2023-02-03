Конгресс США пытается увязать продажу F-16 Турции с заявкой Швеции и Финляндии в НАТО

До сих пор Белый дом стремился отделить оружейные сделки от решения по вступлению двух северных стран в Альянс.
Двухпартийная группа сенаторов США пригрозила заблокировать продажу истребителей F-16 Турции, если она не согласится ратифицировать членство Швеции и Финляндии в НАТО.
Анкара ранее призывала к тому, чтобы вопрос о расширении НАТО не был связан с оружейными контрактами, и просила администрацию Джо Байдена убедить конгресс отказаться от претензий на этот счет. В 2022 году Швеция и Финляндия подали заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу, но столкнулись с возражениями со стороны Турции.
Власти республики хотят, чтобы эти страны заняли более жесткую позицию в отношении таких структур как «Рабочая партия Курдистана» (РПК) и организация гюленистов (FETÖ), которые в Турции считаются террористическими. Три страны достигли соответствующего соглашения в Мадриде в июне, но Анкара приостановила переговоры из-за протестов в Стокгольме, где был публично сожжен Коран.
В письме президенту Джо Байдену 29 сенаторов-демократов и республиканцев предположили, что две северные страны прилагают «полные и добросовестные усилия», чтобы выполнить условия Турции для членства в НАТО, но Анкара якобы постоянно повышает требования.
В то же время республика стремится модернизировать свои военно-воздушные силы, в связи с чем и запросила у США закупку 40 истребителей F-16 и почти 80 комплектов для модернизации на сумму 20 миллиардов долларов. Администрация Байдена неоднократно выражала поддержку продаже и отказывалась увязывать эти два вопроса.
Хотя конгресс теоретически способен блокировать продажу оружия, ранее в нем не набралось достаточного количества голосов, чтобы преодолеть президентское вето.