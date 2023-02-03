Шукшина жестко ответила Губерниеву на слова об участии российских спортсменов в Олимпиаде

Артистка намекнула, что Губерниев может начать вести репортажи о росте русофобии в мире. Хотя там высокая конкуренция, но можно натренироваться, отметила Шукшина. Актриса призвала комментатора крепиться, ведь «бесхребетным», с ее слов, быть неплохо, и это хорошо оплачивается, если знать места.