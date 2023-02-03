Шукшина жестко ответила Губерниеву на слова об участии российских спортсменов в Олимпиаде

Актриса Мария Шукшина отреагировала на слова комментатора Дмитрия Губерниева об участии российских спортсменах в Олимпиадах. Артистка жестко раскритиковала телеведущего, который считает, что атлеты из РФ должны выступать на Играх, пусть и в нейтральном статусе.
По мнению Губерниева, все «нормальные люди» хотят видеть российских спортсменов на Олимпиадах и болеть за них, даже если атлеты будут не под флагом родной страны. Тех, кто думает иначе, комментатор назвал «дураками набитыми» и «пнями горелыми».
Однако Шукшина считает, что телеведущий выражает такую точку зрения из корыстных побуждений. Губерниев просто лишился заработков от поездок на Олимпиады, уверена актриса.
«Глубокие соболезнования господину Губерниеву в связи с постигшей его тяжелой утратой денег и славы от командировок на Олимпиады и невосполнимой потерей хребта и достоинства на почве этой утраты», — написала артистка в Telegram-канале.
Шукшина посчитала поведение комментатора «истерикой», передает utro.ru. Актриса напомнила, что на спортивных соревнованиях жизнь не кончается. Можно еще «поистерить» насчет возвращения российских артистов на Евровидение, с сарказмом отметила знаменитость.
Артистка намекнула, что Губерниев может начать вести репортажи о росте русофобии в мире. Хотя там высокая конкуренция, но можно натренироваться, отметила Шукшина. Актриса призвала комментатора крепиться, ведь «бесхребетным», с ее слов, быть неплохо, и это хорошо оплачивается, если знать места.