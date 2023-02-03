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Полиция показала видео с задержанием администратора Telegram-канала «Новый Век» Гусова

Происшествия
Полиция показала видео с задержанием администратора Telegram-канала «Новый Век» Гусова

Оперативники полиции задержали администратора Telegram-канала «Новый Век» Александра Гусова. Правоохранители опубликовали в Сети видеоролик оперативного меропрития.

По данным МВД, задержанный занимался шантажом. Мишенью становились политические деятели и представители бизнеса. Он якобы требовал деньги, обещая в противном случае обнародовать недостоверную негативную информацию.

В правоохранительные органы обратился бизнесмен. Коммерсант заявил, что в течение нескольких лет его шантажируют публикацией компромата с фейковыми сведениями. Потерпевший перевел уже злоумышленникам 12 миллионов рублей.
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