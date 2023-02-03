Обозреватель Foreign Policy назвал газовую политику Европы «зеленым колониализмом»

Обозреватель газеты назвал это политикой «зеленого колониализма». И ситуация в этом году не изменится, считает он. Европа станет все более зависима от поставок сжиженного природного газа (СПГ), но при этом ничего не делая для того, чтобы выйти из кризиса, заключает журналист.