Обозреватель Foreign Policy назвал газовую политику Европы «зеленым колониализмом»

Европа массово закупает газ после отказа от российского экспорта, из-за чего более бедные страны мира испытывают дефицит топлива, пишет Foreign Policy.
Индия и Бразилия теперь не могут закупать голубое топливо в достаточном количестве для собственной экономики и вынуждены сокращать импорт. Также от этого страдают Пакистан и Бангладеш. При этом в ЕС придумали хитрый ход — прикрывшись повесткой «зеленой» энергетики, европейцы ограничивают финподдержку бедных стран для закупок ископаемого топлива.
Обозреватель газеты назвал это политикой «зеленого колониализма». И ситуация в этом году не изменится, считает он. Европа станет все более зависима от поставок сжиженного природного газа (СПГ), но при этом ничего не делая для того, чтобы выйти из кризиса, заключает журналист.