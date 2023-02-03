Военно-историческая викторина будет проведена ко Дню защитника Отечества

Центральный Дом Российской Армии (ЦДРА) имени Фрунзе совместно с Императорским Монетным Двором и РИА «Ветеранские вести» запускают военно-историческую викторину, посвященную Дню защитника Отечества.
Победитель викторины будет награжден медалью «Георгий Константинович Жуков» из коллекции Императорского Монетного Двора «Великие россияне». На аверсе медали, покрытой золотом, изображен портрет маршала Жукова, сообщают «Ветеранские вести». Реверс медали украшен изображением святого Георгия Победоносца, с древних времен считающегося покровителем Руси.
С 13 по 22 февраля на официальной странице ЦДРА «ВКонтакте» будет ежедневно публиковаться по одному вопросу, касающегося личности и жизни великого советского полководца, «маршала Победы» Георгия Жукова. Ответы на вопрос нужно будет оставлять в комментарии к публикации. Тот, кто первым даст верный ответ, получит один балл. Победителем станет участник, набравший наибольшее количество баллов. Для самых активных Императорским Монетным Двором предусмотрены дополнительные призы.