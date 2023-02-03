Военно-историческая викторина будет проведена ко Дню защитника Отечества

С 13 по 22 февраля на официальной странице ЦДРА «ВКонтакте» будет ежедневно публиковаться по одному вопросу, касающегося личности и жизни великого советского полководца, «маршала Победы» Георгия Жукова. Ответы на вопрос нужно будет оставлять в комментарии к публикации. Тот, кто первым даст верный ответ, получит один балл. Победителем станет участник, набравший наибольшее количество баллов. Для самых активных Императорским Монетным Двором предусмотрены дополнительные призы.