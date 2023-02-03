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Специалисты ВОЗ назвали живое существо, от укусов которого умирает наибольшее число людей

Общество
Специалисты ВОЗ назвали живое существо, от укусов которого умирает наибольшее число людей

Существует насекомое, от укусов которого ежегодно умирает 725 тысяч человек, сообщили специалисты Всемирной организации здравоохранения.

Многие люди боятся акул, однако вероятность погибнуть от их укусов крайне мала. В это время есть более смертоносное живое существо, и речь идет о комарах, передает Planet Today.

Опасность комаров заключается в их способности переносить малярию и лихорадку денге, Зика, японский энцефалит и другие инфекции. Более того, от этого насекомого человек может подхватить блох, вшей и клещей.
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