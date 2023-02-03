«Кидание говна на вентилятор»: Пригожин емко охарактеризовал вопросы журналиста Politico

Российский бизнесмен Евгений Пригожин отказался дискутировать с журналистом Politico из-за оскорбительных и глупых вопросов и некомпетентности самого автора.
Корреспондент задал предпринимателю вопросы о его наследии и влиянии конфликта на Украине на бизнес-интересы Пригожина. Помимо этого, американец поинтересовался финансированием ЧВК «Вагнер» и выручкой от захвата соляных шахт в Бахмуте.
Пригожин в свою очередь назвал данные вопросы глупыми, непрофессиональными и оскорбительными. При этом он исключил какую-либо выгоду от захвата бахмутских пещер.
«Проконсультируйтесь с грамотными американскими специалистами, прежде чем нести эту чушь. Когда уровень вашей осведомленности позволит, я с вами подискутирую. А пока ваши вопросы можно назвать не более чем "киданием говна на вентилятор". Не позорьте себя и свое издание», — посоветовал Пригожин, слова которого привела пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее бизнесмен дал понять, что ответственен за действия ЧВК «Вагнер». Речь идет как об успехах, так и о промахах «музыкантов». Таким образом Пригожин прокомментировал информацию о проверке за наемничество и возбуждение ненависти в его отношении.