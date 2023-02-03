«Кидание говна на вентилятор»: Пригожин емко охарактеризовал вопросы журналиста Politico

Ранее бизнесмен дал понять, что ответственен за действия ЧВК «Вагнер». Речь идет как об успехах, так и о промахах «музыкантов». Таким образом Пригожин прокомментировал информацию о проверке за наемничество и возбуждение ненависти в его отношении.