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Глава НОК Украины выступил за бойкот ОИ-2024 в случае допуска сборной России

Спорт
Глава НОК Украины выступил за бойкот ОИ-2024 в случае допуска сборной России

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт пригрозил бойкотом ОИ-2024 в случае, если к турниру допустят россиян.

Вадим Гутцайт сообщил, что генассамблея НОК обсудит бойкот 33-й летней Олимпиады, если к участию в летних Играх допустят сборные России и Белоруссии. Слова министра обороны и спорта Украины приводит ТАСС.

«Если нам не удастся убедить страны Европы, то тогда нужен бойкот, но это мое личное мнение. Решение о бойкоте на заседании сегодня не ставилось на голосование», — подчеркнул Гутцайт.

Олимпиада в Париже пройдет в 2024 году. Ранее в МОК не исключили, что россияне и белорусы выступят на летних Играх в нейтральном статусе.
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