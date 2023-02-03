Глава НОК Украины выступил за бойкот ОИ-2024 в случае допуска сборной России

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт пригрозил бойкотом ОИ-2024 в случае, если к турниру допустят россиян.
Вадим Гутцайт сообщил, что генассамблея НОК обсудит бойкот 33-й летней Олимпиады, если к участию в летних Играх допустят сборные России и Белоруссии. Слова министра обороны и спорта Украины приводит ТАСС.
«Если нам не удастся убедить страны Европы, то тогда нужен бойкот, но это мое личное мнение. Решение о бойкоте на заседании сегодня не ставилось на голосование», — подчеркнул Гутцайт.
Олимпиада в Париже пройдет в 2024 году. Ранее в МОК не исключили, что россияне и белорусы выступят на летних Играх в нейтральном статусе.