Реакция Правительства США на китайский шар-разведчик взбесила пользователей Twitter

Недавно американское правительство приняло решение не сбивать китайский аэростат, который был обнаружен над США. Власти опасаются жертв среди гражданского населения. Такая реакция правительства вызвала бурное обсуждение в Сети. Некоторые пользователи выступили за отставку Байдена.