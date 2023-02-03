Реакция Правительства США на китайский шар-разведчик взбесила пользователей Twitter

Президента США Джо Байдена следует освободить от должности, если он может обеспечить безопасность страны. Такое мнение выразил пользователи Twitter.
Недавно американское правительство приняло решение не сбивать китайский аэростат, который был обнаружен над США. Власти опасаются жертв среди гражданского населения. Такая реакция правительства вызвала бурное обсуждение в Сети. Некоторые пользователи выступили за отставку Байдена.
«Если Байден не собирается защищать наш суверенитет, то мы должны освободить его от должности! Он никудышный президент», – отметил один из комментаторов.
«А если бы шар прилетел из России, как бы вы отреагировали?» – задал неудобный вопрос другой пользователь.
«Правительство даже не может уже несколько лет запретить TikTok, о чем вообще может идти речь», – с иронией добавили американцы.
Стоит отметить, что Министерство иностранных дел Китая признало, что шар-разведчик прилетел из КНР. Аппарат использовали в исследовательских целях. Шар отклонился от курса из-за ветра.