Отключение вентиляции привело к смерти почти 1500 свиней на ферме в Марий Эл

Массовая гибель свиней зафиксирована на ферме в республике Марий Эл. По данным регионального управления Россельхознадзора, животные погибли в результате отключения приточно-вытяжной вентиляции.
В свинарнике в тот момент находились 1600 голов, из которых задохнулись 1470. Ветеринары взяли пробы с трупов. Анализы показали, что животные погибли именно из-за техногенного фактора, а не в результате опасных бактерий и вирусов.
На ферме ранее в течение суток были зафиксированы два отключения вентиляции, после чего приезжали аварийные бригады. Ночью рабочие с опозданием получили информацию о неработающей системе.