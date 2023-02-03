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Отключение вентиляции привело к смерти почти 1500 свиней на ферме в Марий Эл

Происшествия
Отключение вентиляции привело к смерти почти 1500 свиней на ферме в Марий Эл

Массовая гибель свиней зафиксирована на ферме в республике Марий Эл. По данным регионального управления Россельхознадзора, животные погибли в результате отключения приточно-вытяжной вентиляции.

В свинарнике в тот момент находились 1600 голов, из которых задохнулись 1470. Ветеринары взяли пробы с трупов. Анализы показали, что животные погибли именно из-за техногенного фактора, а не в результате опасных бактерий и вирусов.

На ферме ранее в течение суток были зафиксированы два отключения вентиляции, после чего приезжали аварийные бригады. Ночью рабочие с опозданием получили информацию о неработающей системе.
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