Онищенко о загранпоездках депутатов и предметах роскоши: Им пора вспомнить про ум, честь и совесть

Я давно знаю Евгения Викторовича, доводилось работать с ним. Мне кажется, своей инициативой он как бы намекает нашим избранникам о том, что пора вспомнить про «ум, честь и совесть» и очень конкретно, но деликатно выразил чаяния народа. В советское время активно использовался лозунг «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи!» и само собой подразумевалось, что народные избранники — это плоть от плоти народа. Так вот, если исходить из этой концепции, я считаю, что такой закон не нужен по очень простой причине. Сейчас объясню суть.