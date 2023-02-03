Онищенко о загранпоездках депутатов и предметах роскоши: Им пора вспомнить про ум, честь и совесть

Если бы избранники почаще вспоминали, что они плоть от плоти народа — его ум, честь и совесть, то не пришлось бы поднимать тему аморального поведения и запрета выезда за рубеж, считает академик РАН, политик Геннадий Онищенко.
В авторской колонке для ФАН он прокомментировал предложение бизнесмена Евгения Пригожина о запрете чиновникам на время СВО покидать Российскую Федерацию, а также демонстрировать аморальное поведение. Онищенко считает, что это намек депутатам одуматься и заняться реальными проблемами россиян, а не улучшением собственной жизни.
Намек, что пора вспомнить про «ум, честь и совесть». Колонка Геннадия Онищенко
Я давно знаю Евгения Викторовича, доводилось работать с ним. Мне кажется, своей инициативой он как бы намекает нашим избранникам о том, что пора вспомнить про «ум, честь и совесть» и очень конкретно, но деликатно выразил чаяния народа. В советское время активно использовался лозунг «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи!» и само собой подразумевалось, что народные избранники — это плоть от плоти народа. Так вот, если исходить из этой концепции, я считаю, что такой закон не нужен по очень простой причине. Сейчас объясню суть.
У нас есть депутаты, которые избираются по округам и вторая часть, которая идет по партийным спискам. Поговорим сначала о последних: надо думать, что они выражают волю тех загадочных структур, которые называются партиями, и идут не от народа. Я не знаю, чем обусловлена выставляемая напоказ некоторыми индивидами роскошь и заморские туры: может, такое поведение прописано в уставах этих партий и это основная обязанность «заседателей»?
Почему я убежден, что такой законопроект не нужен. Говоря об избранниках от народа, плоть от плоти его, мы должны исходить из того, что подавляющее большинство наших людей даже за пределы своего региона не всегда могут выехать, у них просто нет такой финансовой возможности. О каких тогда поездках на острова и покупке роскошных машин, яхт, домов и драгоценностей может идти речь? Пусть эти якобы представители народа сначала приведут пример, как их избиратели, живущие в хрущевках-распашенках, хвастаются такой роскошью.
Поэтому, если и предпринимать какие-то меры в отношении депутатов, то надо не создавать новый документ. Достаточно внести поправку в действующий закон о депутатах. Как только стало известно о неподобающем и несоответствующем поведении политика — сразу автоматически лишать его полномочий. А партии пусть со своими «уставами» разберутся: что должны их представители делать, а что нет.