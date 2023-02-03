Администратор Telegram-канала «Новый век» выманил у бизнесмена 12 млн рублей

По данным ведомства, задержанный ранее по уголовному делу Гусов курировал деятельность группировки, которая шантажировала россиян публикацией ложных материалов. Жертвой аферистов стал бизнесмен. Мужчина лишился 12 млн рублей. Он перечислял средства в течение нескольких лет.