Администратор Telegram-канала «Новый век» выманил у бизнесмена 12 млн рублей

Сумма ущерба по делу задержанного администратор Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова составляет 12 млн рублей, сообщили в МВД РФ.
По данным ведомства, задержанный ранее по уголовному делу Гусов курировал деятельность группировки, которая шантажировала россиян публикацией ложных материалов. Жертвой аферистов стал бизнесмен. Мужчина лишился 12 млн рублей. Он перечислял средства в течение нескольких лет.
Часть суммы получил руководитель PR-агентства, а остальные деньги переводились организатору преступной схемы, который скрывается за границей.