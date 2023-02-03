МИД КНР подтвердил, что обнаруженный над США аэростат прибыл из Китая

Аэростат, который был замечен в небе над США, на самом деле прибыл из Китая. На это обратил внимание китайский МИД.
По словам его представителей, речь идет о гражданском аппарате, который применяется для проведения научных исследований.
В китайском внешнеполитическом ведомстве выразили сожаление в связи со сложившейся ситуацией и объяснили, что отступление установки от заданной траектории произошло из-за порывов ветра.
Ранее по этому поводу высказывалась официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Она требовала свести на нет спекуляции по поводу «шпионского аэростата» до тех пор, пока не будут установлены все детали произошедшего.