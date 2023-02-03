Министр иностранных дел Мали раскритиковал ежеквартальный отчет ООН по ситуации в республике

Бамако, 3 февраля. Глава МИД Мали Абдулай Диоп выступил перед СБ Организации Объединенных Наций, где раскритиковал ежеквартальный отчет генерального секретаря ООН по обстановке в республике.
Министр иностранных дел отметил, что документ не отражает реальную ситуацию в области безопасности и игнорирует достижения вооруженных сил страны. По словам политика, армия успешно противостоит радикальным группировкам, уничтожает их убежища и разоружает боевиков.
Абдулай Диоп заявил✱, что правительство по-прежнему решительно защищает свою территорию, а стабильность и спокойствие являются главными приоритетами. Он добавил, что теперь власти Мали не считают нужным оправдываться за сотрудничество с Россией, которая оказывает республике всестороннюю поддержку в борьбе с террористами.
Представитель РФ в ООН Василий Небензя отметил высокую результативность партнерства Москвы и Бамако. Дипломат доложил присутствующим о ряде успешных контртеррористических операций FAMa за последний месяц.
Российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», качественно обучают личный состав армии республики. При их консультативной поддержке подразделения ВС страны уничтожили крупный отряд радикалов в северо-западной части республики.
В рамках военно-технического партнерства РФ содействует обновлению арсенала Вооруженных сил Мали. Несколько недель назад Москва передала Бамако восемь единиц боевой авиации.
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