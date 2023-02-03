Министр иностранных дел Мали раскритиковал ежеквартальный отчет ООН по ситуации в республике

Абдулай Диоп заявил✱, что правительство по-прежнему решительно защищает свою территорию, а стабильность и спокойствие являются главными приоритетами. Он добавил, что теперь власти Мали не считают нужным оправдываться за сотрудничество с Россией, которая оказывает республике всестороннюю поддержку в борьбе с террористами.