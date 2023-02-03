Попавший в реанимацию Щербаков впервые вышел на связь из больницы

Актер Борис Щербаков, который ранее попал в реанимацию, впервые вышел на связь из больницы. Артист смог позвонить сыну Василию.
Щербакова положили в реанимацию из-за повышенной температуры и жалоб на боль в груди. По словам сына, вечером 2 февраля актера перевели из реанимации в стационар.
Теперь артист лежит в обычной палате, кризисное кардиологическое состояние врачи сняли. Однако диагноз точно не установлен — специалисты полагают, что у Щербакова наступили осложнения из-за ОРВИ. Зато актер смог выйти на связь впервые после госпитализации
«Папа впервые за это время сам позвонил мне. Голос достаточно бодрый, так что я спокоен», — рассказал сын артиста «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге».
Щербаков рассчитывает как можно быстрее выписаться из больницы. На февраль у актера назначены спектакли. Однако два выступления артиста, в Москве и в Петербурге, сорвались из-за госпитализации.