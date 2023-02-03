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Жители поселка в Ростовской области изготавливают маскировочные сети для военных

Общество
Жители поселка в Ростовской области изготавливают маскировочные сети для военных

Глава Совета ветеранов боевых действий поселка Майского Владимир Наумов рассказал о помощи волонтеров участникам специальной военной операции (СВО).

По словам Наумова, жители Майского и волонтеры под руководством «Волонтерского десанта «Своих не бросаем» из города Шахты наладили ручное изготовление маскировочных сетей. Местные предпринимателей выделили средства на закупку необходимых материалов, сообщает Информационный портал города Шахты.

Сейчас в изготовлении маскировочных сетей для участников СВО активное участие принимают все больше жителей поселка. За неделю волонтеры собственными руками изготовили 12 маскировочных сетей для зимнего сезона. Они уже отправлены в зону проведения СВО.
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