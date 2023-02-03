Хирурги Тульской области сделали операцию по устранению желудочно-кишечного кровотечения

Заведующий хирургическим отделением Новомосковской городской клинической больницы Дмитрий Климов объяснил специфику сделанной операции.
По словам Климова, пациент поступил в больницу с обострившимся тяжелым заболеванием. Он страдал от цирроза печени вследствие вирусного гепатита. У него началось кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода. Поэтому без операции обойтись было нельзя, сообщает tulasmi.ru.
Как пояснил Климов, при этом операция была проведена без разрезов кожных покровов. Все манипуляции были сделаны через эндоскоп. С помощью гастроскопа врачи ввели в пищевод специальное устройство, которое наложило на варикозные вены латексные кольца. Кровотечение удалось ликвидировать.