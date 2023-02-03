Хирурги Тульской области сделали операцию по устранению желудочно-кишечного кровотечения

По словам Климова, пациент поступил в больницу с обострившимся тяжелым заболеванием. Он страдал от цирроза печени вследствие вирусного гепатита. У него началось кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода. Поэтому без операции обойтись было нельзя, сообщает tulasmi.ru.