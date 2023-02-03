Специалисты Роспотребнадзора считают воду в Магнитогорске пригодной к употреблению

Анализ питьевой воды в Магнитогорске проводят не только сотрудники МП «Водоканал», но и химики Роспотребнадзора. Специалисты ведомства высказались о качестве питьевой воды в городе.
Как пишет интернет-журнал «Вечерний Магнитогорск», эксперты ежедневно берут десятки проб на содержание в них различных веществ. Для точности эксперимента лаборантам не сообщают, какую воду им дают на проверку. Отбор проб питьевой воды осуществляют каждый месяц. В прошлом году воду брали из пяти точек, а в этом – из 16 мест.
По словам главного специалиста, эксперта территориального отдела Роспотребнадзора Дмитрия Новицккого, в минувшем году было изучено 3 176 проб, зафиксировано трехпроцентное отклонение по жесткости и мутности. Согласно принятым нормам, вода считается качественной, если индекс отклонения не превышает отметку в 5%, заметил эксперт.
Завлабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Челябинской области» Светлана Утусикова заявила, что специалисты сначала проверяют воду на содержание органики, а затем на химсостав. По результатам проверок исследователи пришли к выводу, что качество воды в Магнитогорске находится в пределах нормы.