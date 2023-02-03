Специалисты Роспотребнадзора считают воду в Магнитогорске пригодной к употреблению

Как пишет интернет-журнал «Вечерний Магнитогорск», эксперты ежедневно берут десятки проб на содержание в них различных веществ. Для точности эксперимента лаборантам не сообщают, какую воду им дают на проверку. Отбор проб питьевой воды осуществляют каждый месяц. В прошлом году воду брали из пяти точек, а в этом – из 16 мест.