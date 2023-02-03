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Французский модельер Пако Рабан скончался на 89-м году жизни

Общество
Французский модельер Пако Рабан скончался на 89-м году жизни

Основатель дома высокой моды, французский модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет.

Стоит отметить, что Пако Рабан учился на архитектора, но по специальности потом не работал. Тем не менее полученные знания он использовал в создании одежды.

Свою карьеру будущий модельер начал с изготовления бижутерии. Склонность к созданию аксессуаров у него появилась в студенчестве. Первую коллекцию одежды Пако Рабан представил в Париже, когда ему было 32 года. Духи модельер впервые создал в 1969 году.

Напомним, что ранее скончался основатель дома мода Mugler Тьерри Мюглер. Модельеру и фотографу было 73 года.
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