Французский модельер Пако Рабан скончался на 89-м году жизни

Основатель дома высокой моды, французский модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет.
Стоит отметить, что Пако Рабан учился на архитектора, но по специальности потом не работал. Тем не менее полученные знания он использовал в создании одежды.
Свою карьеру будущий модельер начал с изготовления бижутерии. Склонность к созданию аксессуаров у него появилась в студенчестве. Первую коллекцию одежды Пако Рабан представил в Париже, когда ему было 32 года. Духи модельер впервые создал в 1969 году.
Напомним, что ранее скончался основатель дома мода Mugler Тьерри Мюглер. Модельеру и фотографу было 73 года.