Французский модельер Пако Рабан скончался на 89-м году жизни

Свою карьеру будущий модельер начал с изготовления бижутерии. Склонность к созданию аксессуаров у него появилась в студенчестве. Первую коллекцию одежды Пако Рабан представил в Париже, когда ему было 32 года. Духи модельер впервые создал в 1969 году.