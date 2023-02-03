Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Студенты вузов России с 1 сентября начнут изучать цели СВО и санкции в новом курсе истории

Общество
Студенты вузов России с 1 сентября начнут изучать цели СВО и санкции в новом курсе истории

Обновленный курс истории для студентов отечественных вузов будет включать в себя материалы о цели спецоперации ВС РФ на Украине, санкциях, а также вхождении новых субъектов в состав России.

Вышеперечисленные темы содержатся в концепции преподавания отечественной истории для непрофильных специальностей и направлений подготовки. Документ размещен на официальном портале Минобрнауки РФ.

Новые учебники истории с разделом про спецоперацию начнут массово использовать в российских школах с 2024-2025 учебного года. Об этом ранее сообщили в Министерстве просвещения РФ.
студенты российские вузы спецоперация вс рф обновленный курс истории минобрнауки рф
Военкоры ФАН
Лучшие в аду