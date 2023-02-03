Студенты вузов России с 1 сентября начнут изучать цели СВО и санкции в новом курсе истории

Обновленный курс истории для студентов отечественных вузов будет включать в себя материалы о цели спецоперации ВС РФ на Украине, санкциях, а также вхождении новых субъектов в состав России.
Вышеперечисленные темы содержатся в концепции преподавания отечественной истории для непрофильных специальностей и направлений подготовки. Документ размещен на официальном портале Минобрнауки РФ.
Новые учебники истории с разделом про спецоперацию начнут массово использовать в российских школах с 2024-2025 учебного года. Об этом ранее сообщили в Министерстве просвещения РФ.