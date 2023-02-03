Выручка от национализации украинских активов в Крыму поступит на оснащение участников СВО

Все вырученные деньги от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов в Крыму поступят на оснащение участников спецоперации ВС РФ. Соответствующее заявление сделал глава региона Сергей Аксенов.
Так он прокомментировал постановление Госсовета Республики Крым о национализации имущества, принадлежащего украинским бизнесменам и компаниям. Все национализированные объекты будут проданы новым владельцам на конкурсной основе.
В список подлежащих национализации предметов имущества вошло порядка 500 объектов, относящихся к различным фирмам и банкам, а также туристской и спортивной инфраструктуре.