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Выручка от национализации украинских активов в Крыму поступит на оснащение участников СВО

Экономика
Выручка от национализации украинских активов в Крыму поступит на оснащение участников СВО

Все вырученные деньги от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов в Крыму поступят на оснащение участников спецоперации ВС РФ. Соответствующее заявление сделал глава региона Сергей Аксенов.

Так он прокомментировал постановление Госсовета Республики Крым о национализации имущества, принадлежащего украинским бизнесменам и компаниям. Все национализированные объекты будут проданы новым владельцам на конкурсной основе.

В список подлежащих национализации предметов имущества вошло порядка 500 объектов, относящихся к различным фирмам и банкам, а также туристской и спортивной инфраструктуре.
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