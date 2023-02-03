Исчезнувшее якутское озеро помогло обнаружить древний подземный тоннель

Еще летом 2022 года недалеко от села Черкех Таттинского района Якутии располагалось большое полноводное озеро. Но наступившая зима все изменила: на месте водоема остался лишь пустой котлован, обнаживший проход в подземный тоннель.
Местных жителей насторожило аномальное природное явление, и они обратились к ученым. Научный сотрудник якутского Института мерзлотоведения имени П. И. Мельникова СО РАН Никита Тананаев, изучив материалы дела, объяснил, что основной причиной высыхания озера стало глобальное потепление.
«С увеличением температуры воздуха увеличилась глубина протаивания, почвенная влага застаивается на больших глубинах, поэтому волна промерзания доходит до них позже. Влагонасыщенный песок начал промерзать только сейчас. Соответственно, он стесняет пространство для движения воды, возникает напор. Именно поэтому вода не просто течет медленно-медленно, а проходит в почве и по таким тоннелям под большим напором», — пояснил ученый.
На дне исчезнувшего озера местные жители обнаружили удивительной красоты тоннель и теперь охотно прогуливаются по нему.
«По всей видимости, на месте этого тоннеля когда-то уже было русло ручья. Это неудивительно: Центральная Якутия покрыта сетью таких маленьких ручейков, которые появились и существовали несколько тысяч лет назад, когда климат был более влажным. Сейчас, когда сухо, их задуло, они заросли лесом», — пояснил Тананаев.
Пещера, обнаруженная на дне бывшего озера, в глубину достигает шести метров, а ее протяженность — около 20 метров. Ученый добавил, что не стоит относиться к подобным явлениям, как к аномалии. Для природы периодические изменения — нормальное явление, и «исчезновение» озера — всего лишь одно из следствий очередных перемен.