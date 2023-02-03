Исчезнувшее якутское озеро помогло обнаружить древний подземный тоннель

Пещера, обнаруженная на дне бывшего озера, в глубину достигает шести метров, а ее протяженность — около 20 метров. Ученый добавил, что не стоит относиться к подобным явлениям, как к аномалии. Для природы периодические изменения — нормальное явление, и «исчезновение» озера — всего лишь одно из следствий очередных перемен.