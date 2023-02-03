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Вор обокрал жительницу Балашихи и запер ее кота в комнате

Происшествия
Вор обокрал жительницу Балашихи и запер ее кота в комнате

Жительница Балашихи стала жертвой кражи. От домушника незначительно пострадал ее кот, сообщил Telegram-канал «112».

Преступление было совершено, когда потерпевшая находилась в Москве на подработке. Вернувшись в квартиру, женщина сразу увидела, что в доме побывал чужой. Хозяйка незамедлительно пошла к шкафу. В нем она заметила отсутствие 900 тысяч рублей и драгоценностей еще на 100 тысяч рублей.

Хозяйка обратила внимание, что исчез и ее кот. В ходе поисков женщины вошла в самую дальнюю комнату. Именно там преступник запер животное.
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