Вор обокрал жительницу Балашихи и запер ее кота в комнате

Преступление было совершено, когда потерпевшая находилась в Москве на подработке. Вернувшись в квартиру, женщина сразу увидела, что в доме побывал чужой. Хозяйка незамедлительно пошла к шкафу. В нем она заметила отсутствие 900 тысяч рублей и драгоценностей еще на 100 тысяч рублей.