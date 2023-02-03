Политолог Мамун Иса: госсекретарь США потребовал от Египта отправить бронетехнику на Украину

Коллективный Запад угрожает азиатским и африканским странам санкциями за то, что они сотрудничают с Россией. Об этом рассказал египетский эксперт, политолог Насер Мамун Иса, комментируя недавний визит в Каир госсекретаря США Энтони Блинкена.
По его словам, вооруженный конфликт на Украине — это борьба между Западом и РФ. Киев не может принимать в ней решений, играя роль шахматной пешки в игре США и их единомышленников.
«Цель Запада состоит в том, чтобы измотать Россию и устранить ее как глобальную державу», — отметил эксперт.
Несмотря на санкции, РФ не пострадала ни в экономическом, ни в национальном отношении, уверен Иса. Русские сплачиваются вокруг решений своего руководства.
«Мы же — арабские и африканские страны — тяготеем на восток, склоняясь в сторону России. Потому что Запад не считался с нашими народами, стремился их поработить. Сегодня он угрожает введением санкций, как в Азии, так и в Африке, чтобы мы изменили нашу позицию и стали враждебны России.
Даже Блинкен во время своего недавнего визита в Каир потребовал от Египта направить на Украину российскую бронетехнику, чтобы боевые действия велись с использованием равноценного оружия. Руководство АРЕ отказалось исполнять данное требование, потому что мы нейтральны в этой войне. Подобное давление не найдет отклика у наших народов, которые в настоящее время все больше ориентируются на Россию и Китай», — добавил Иса.
Свой диктат Вашингтон пытается навязать различным странам Ближнего Востока, имеющим долгие и прочные отношения с Москвой. В частности, много разговоров сейчас о попытках надавить на АНДР. В этом отношении глава МИД РФ Сергей Лавров отметил в интервью каналу RT, что алжирцы — не тот народ, который позволит вмешательство внешних сторон в свои решения.