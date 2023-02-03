Политолог Мамун Иса: госсекретарь США потребовал от Египта отправить бронетехнику на Украину

Свой диктат Вашингтон пытается навязать различным странам Ближнего Востока, имеющим долгие и прочные отношения с Москвой. В частности, много разговоров сейчас о попытках надавить на АНДР. В этом отношении глава МИД РФ Сергей Лавров отметил в интервью каналу RT, что алжирцы — не тот народ, который позволит вмешательство внешних сторон в свои решения.