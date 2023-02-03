Во время СВО не до обсуждений, или Почему депутат Савельев не готов болтать без дела

Вооруженные силы РФ уже почти год проводят в Донбассе специальную военную операцию. Сотни тысяч мобилизованных граждан вновь взяли в руки оружие и защищают свою Родину, каждый день оставаясь в окопах, подвергаясь обстрелам, рискуя жизнью в бою. Ролики и репортажи об этом ежедневно выходят на телевидении, публикуются в соцсетях. В то же самое время в Рунете появляются и видео с записями развлечений на зарубежных курортах так называемого привилегированного класса — региональных чиновников и членов их семей.
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин считает, что подобная демонстрация богатства и безделья не к лицу облеченным властью на любом уровне. Он убежден, что до окончания СВО в стране стоит законодательно запретить выезды за рубеж и попытки данной категории россиян «жировать».
ФАН связался с депутатом Государственной думы РФ Дмитрием Савельевым, чтобы узнать его мнение по поводу инициативы предпринимателя. Парламентарий оказался занят:
«Я нахожусь сейчас близ зоны СВО и, к сожалению, обсуждать сейчас эти вопросы не готов», — заявил он.
Очевидно, что, отказываясь от шикарной жизни, приближая всеми силами победу наших бойцов в СВО, истинные государственные деятели и впрямь едва ли найдут время на досужую болтовню и заграничные курорты.
Ранее об инициативе на законодательном уровне ограничить неадекватных чиновников в возможности шиковать напоказ высказался депутат Государственной думы Роман Терюшков.