Во время СВО не до обсуждений, или Почему депутат Савельев не готов болтать без дела

Вооруженные силы РФ уже почти год проводят в Донбассе специальную военную операцию. Сотни тысяч мобилизованных граждан вновь взяли в руки оружие и защищают свою Родину, каждый день оставаясь в окопах, подвергаясь обстрелам, рискуя жизнью в бою. Ролики и репортажи об этом ежедневно выходят на телевидении, публикуются в соцсетях. В то же самое время в Рунете появляются и видео с записями развлечений на зарубежных курортах так называемого привилегированного класса — региональных чиновников и членов их семей.