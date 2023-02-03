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Во время СВО не до обсуждений, или Почему депутат Савельев не готов болтать без дела

Общество
Во время СВО не до обсуждений, или Почему депутат Савельев не готов болтать без дела

Вооруженные силы РФ уже почти год проводят в Донбассе специальную военную операцию. Сотни тысяч мобилизованных граждан вновь взяли в руки оружие и защищают свою Родину, каждый день оставаясь в окопах, подвергаясь обстрелам, рискуя жизнью в бою. Ролики и репортажи об этом ежедневно выходят на телевидении, публикуются в соцсетях. В то же самое время в Рунете появляются и видео с записями развлечений на зарубежных курортах так называемого привилегированного класса — региональных чиновников и членов их семей.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин считает, что подобная демонстрация богатства и безделья не к лицу облеченным властью на любом уровне. Он убежден, что до окончания СВО в стране стоит законодательно запретить выезды за рубеж и попытки данной категории россиян «жировать».

ФАН связался с депутатом Государственной думы РФ Дмитрием Савельевым, чтобы узнать его мнение по поводу инициативы предпринимателя. Парламентарий оказался занят:

«Я нахожусь сейчас близ зоны СВО и, к сожалению, обсуждать сейчас эти вопросы не готов», — заявил он.

Очевидно, что, отказываясь от шикарной жизни, приближая всеми силами победу наших бойцов в СВО, истинные государственные деятели и впрямь едва ли найдут время на досужую болтовню и заграничные курорты.

Ранее об инициативе на законодательном уровне ограничить неадекватных чиновников в возможности шиковать напоказ высказался депутат Государственной думы Роман Терюшков.
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