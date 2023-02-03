Экс-посол ЛНР в России Мирошник: украинские военные не могут жить без наркотиков

В пятницу, 3 февраля, бывший дипломат принял участие в ток-шоу «Говорите правду» на «Крым 24» и сообщил, что бойцов ВСУ берут в плен с минимальными ранениями, которые не угрожают жизни. Причиной тому — прием наркотических веществ, для некоторых украинских солдат эффект настолько мощный, что те деградируют.