Украинские националисты и солдаты ВСУ регулярно потребляют наркотические вещества, подрывая собственное здоровье, сообщил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
В пятницу, 3 февраля, бывший дипломат принял участие в ток-шоу «Говорите правду» на «Крым 24» и сообщил, что бойцов ВСУ берут в плен с минимальными ранениями, которые не угрожают жизни. Причиной тому — прием наркотических веществ, для некоторых украинских солдат эффект настолько мощный, что те деградируют.
«Когда его пытаются привести в сознание, такое впечатление, как медики описывают, как будто из него вынули батарейку», — уточнил Мирошник.
Есть и те, кто переживает ударные дозы наркотических веществ. Именно они рассказывают о наличии в рядах ВСУ боевых медиков, которые раздают солдатам таблетки и инъекции для поддержания боевого духа. Из-за них военные впадают в состояние «полузомби».