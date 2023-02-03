Политолог Кедми узнал о деталях секретных переговоров США и НАТО

США начали осознавать важность СВО России на Украине. Такое заявление сделал политолог Яков Кедми.
Эксперт узнал о деталях секретных переговоров США и НАТО. Речь идет о встрече, которую провел председатель Комитета начальников штабов ВС Соединенных Штатов Марк Милли во время визита в Германию.
По словам Кедми, сейчас американская сторона понимает, что Россия борется за свой суверенитет и возможность существования государства. Это очень важные изменения, подчеркнул политолог.
«Сейчас они понимают, что есть действия, которые произошли и происходят, и которые для России – это вопрос ее существования. И он говорит: надо начинать с этим считаться, иначе мы скатимся к мировой войне, а это не в наших интересах. Это очень важные изменения, которые происходят на профессиональном уровне высшего военного командования в США. Это намного более значимо, чем заявление любого политика, сенатора или пропагандиста в Штатах или Европе», — говорится в комментарии Кедми в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Германию пытаются втянуть в новый конфликт с РФ посредством поставок оружия Киеву. В Правительстве ФРГ отметили, что Берлин принял к сведению слова главы государства.