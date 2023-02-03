Лишившийся работы в России Назаров даст серию концертов в Израиле

Актер Дмитрий Назаров отправится в тур по Израилю весной. Артист даст серию концертов в другой стране после потери работы в России.
В Сети появилась афиша, на которой указано, что Назаров и его жена, актриса Ольга Васильева, выступят в Израиле с концертом «L'amour-МУР или держава набекрень». В программе зрителей ждут авторские романсы, стихи и басни актера. Кроме того, он исполнит шлягеры на русском и французском языках.
Первый израильский концерт Назарова должен состояться 19 марта в Нетании. Мини-тур актера завершится 25 марта. Всего артист выступит в шести городах.
Напомним, Назаров выложил в Сети антироссийские песни собственного сочинения. После этого актера и его жену уволили из МХТ имени Чехова. Кроме того, артиста лишили роли в фильме «12 стульев».