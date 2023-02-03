Лишившийся работы в России Назаров даст серию концертов в Израиле

В Сети появилась афиша, на которой указано, что Назаров и его жена, актриса Ольга Васильева, выступят в Израиле с концертом «L'amour-МУР или держава набекрень». В программе зрителей ждут авторские романсы, стихи и басни актера. Кроме того, он исполнит шлягеры на русском и французском языках.