Согласно мандату, многопрофильная комплексная миссия ООН находится на территории ЦАР для защиты мирного населения и поддержания стабильности в республике. Однако сейчас МИНУСКА превратилась в непосредственную угрозу для страны, поддерживая боевиков и саботируя работу подразделений FACA.