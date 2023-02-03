Банги, 3 февраля. Представители многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) совершили атаку на базу Вооруженных сил ЦАР (FACA) в Нделе. Об этом сообщил центральноафриканский военный эксперт Сильвен Нгема.
Он заявил, что ночью 21 января беспилотный летательный аппарат сбросил четыре мины на вертолетную площадку в одном из лагерей FACA. В результате инцидента вертолет МИ-8 и топливный склад получили значительные повреждения.
Нгема добавил, что военнослужащие с помощью специальных технических средств определили место взлета БПЛА. Им оказалась база миротворцев, которая находится на расстоянии около километра от места атаки.
Согласно мандату, многопрофильная комплексная миссия ООН находится на территории ЦАР для защиты мирного населения и поддержания стабильности в республике. Однако сейчас МИНУСКА превратилась в непосредственную угрозу для страны, поддерживая боевиков и саботируя работу подразделений FACA.
Ранее центральноафриканцы уличили «голубых касок» в поддержке радикалов из группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC). Жители города Нгакобо сообщили, что миротворцы доставили боевикам амуницию и продовольствие на вертолете.
Жители неоднократно выходили на митинги против присутствия контингента ООН в стране. Население недовольно низкой эффективностью МИНУСКА и многочисленными скандалами с участием сотрудников миссии.