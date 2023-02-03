Показ российского фильма «Чебурашка» пройдет в Европе

Напомним, российская премьера «Чебурашки» состоялась 1 января. Фильм стал самым кассовым среди отечественных лент, выходивших в российском прокате. Кинокартина собрала свыше 5,7 миллиарда рублей в России и обогнала комедию «Холоп», которая была лидером по сборам до этого.