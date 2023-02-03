Показ российского фильма «Чебурашка» пройдет в Европе

Российскую семейную комедию «Чебурашка» покажут в Европе. Увидеть фильм смогут жители Венгрии.
Европейская премьера ленты пройдет в Будапеште при поддержке Русского дома, говорится в Telegram-канале Россотрудничества. Показ назначен на 10 февраля на 17:00.
Киносеанс состоится в кинотеатре URANIA. «Чебурашку» покажут с англоязычными субтитрами.
«Мохнатого непоседливого зверька из далекой апельсиновой страны ждут удивительные приключения в тихом приморском городке, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом», — говорится в описании семейной комедии.
Напомним, российская премьера «Чебурашки» состоялась 1 января. Фильм стал самым кассовым среди отечественных лент, выходивших в российском прокате. Кинокартина собрала свыше 5,7 миллиарда рублей в России и обогнала комедию «Холоп», которая была лидером по сборам до этого.