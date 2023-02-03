Протоиерей Константин Головатский рассказал, как с помощью гаджетов приобщить детей к церкви

Председатель отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии, клирик Казанского собора протоиерей Константин Головатский рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», как приобщить ребенка к церковной жизни и сделать его жизнь эмоционально и духовно наполненной.
Прошедшей эфир программы «Вертикали» Медиагруппы «Патриот» диакон Георгий Роденков, клирик храма имени иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» посвятил теме воспитания молодежи в духе Православия. Прежде всего, его волновал вопрос, не является ли проблемой то, что современная молодежь поздно взрослеет, долго выбирает свой жизненный путь, не сразу может определиться с выбором профессии.
Протоиерей Константин не видит в этом слишком большой проблемы. По его мнению, может быть и хорошо, что сейчас для подростков и молодых людей существуют условия для развития, и есть шанс повзрослеть чуть позже.
«Если есть возможность человеку повзрослеть в более спокойном темпе, я думаю, это не так плохо. Мне кажется, здесь и психологический возраст, и биологический, все сопряжено, одно с другим связано. Поэтому если молодому человеку надо еще с чем-то определиться, сделать в своей жизни выбор, не надо его торопить. Пускай он сделает это спокойно, сам как-то дозреет, сам разберется в каких-то вещах», — заявил протоиерей Константин.
Касаясь языка общения с молодежью, священник отметил, что он не видит ничего плохого в современных формах общения через соцсети и мессенджеры. Главное, по его мнению, чтобы общение там взрослыми велось на правильном литературном русском языке.
«Мы в нашем молодежном отделе, епархиальном, стараемся следовать все-таки трендам молодежи. То есть мы прислушиваемся к тому, что для молодежи важно и как бы их глазами смотрим на те или иные вещи, стараемся так делать», — отметил отец Константин.
Священнослужитель уверен, что смартфоны и прочие гаджеты не заменят людям прямое человеческое общение. По его словам, он на своем опыте убедился, как общение онлайн в период пандемии не удовлетворяло молодых людей, и они стремились найти возможность встретиться с батюшкой и поговорить с ним напрямую.
«Потребность в живом общении ничем не закрывается. А телефоны, смартфоны, всякие гаджеты и прочее это реальность, которая с нами надолго», — пояснил он.
Век интернета, конечно, создает определенные препятствия на пути человека к храму, отметил священник, но и открывает возможности для активного вовлечения молодежи в деятельность на духовном поприще. При правильном использовании возможностей тех же соцсетей, с людьми можно выстроить правильную коммуникацию, информировать их о деятельности приходов и новостях церковной жизни.
«У нас есть такой проект, который в течение года мы несколько раз проводим: устраиваем молодежные молебны. Скоро, кстати, будет в конце января молодежный молебен в Казанском соборе о даровании христианского супружества. Он неизменно собирает несколько сот молодых людей», — рассказал отец Константин.
По его словам, на молебен приходят не только недавно поженившиеся пары, но и еще не женатые молодые люди. И некоторые из них находят на этих молебнах спутников жизни. А узнают молодые люди об этих молебнах из анонсов в интернете, отметил отец Константин.
Вообще, привлечение молодежи к церковной жизни, задача непростая, особенно, если человек не привык к ней с детства, рассказал священнослужитель. Чтобы молодой человек задержался в храме, начал участвовать в богослужениях, в деятельности православного прихода, в храме необходимо создавать определенные условия. Прежде всего такие, чтобы человек чувствовал себя в храме желанным гостем.
«Важно, чтобы в храме была максимально доброжелательная атмосфера, и лучше всего - это присутствие в храме молодежного сообщества, где такие же ребята могли бы его встретить. Можно, если человек не понимает богослужения, пригласить его для начала в свое сообщество - пускай он пообщается, познакомится с ребятами, что-то от них узнает о богослужениях, о традициях православия», — советует председатель отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии.
С удовольствием молодежь остается в храмах, где есть община. Там, где есть община, там есть общение и единство, которое приносит необходимые плоды нравственного совершенствования молодых людей, заявил протоиерей Константин.