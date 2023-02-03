Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что ей стыдно за тех, кто выезжает на отдых за рубеж

Чиновников, чьи дети выезжают отдыхать за рубеж во время проведения спецоперации следует выгонять с занимаемой должности. Таким мнением в беседе с ФАН поделилась председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.