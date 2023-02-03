Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что ей стыдно за тех, кто выезжает на отдых за рубеж

Чиновников, чьи дети выезжают отдыхать за рубеж во время проведения спецоперации следует выгонять с занимаемой должности. Таким мнением в беседе с ФАН поделилась председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
Собеседница заявила, что считает своевременной инициативу о запрете выезда на отдых за рубеж чиновникам в период проведения СВО.
«Инициативу поддерживаю. Стыдно, что такой запрет вообще нужен чиновникам и депутатам. Мне за это стыдно. Я сейчас нахожусь в Хакасии и людям даже в голову не может прийти, что чиновники могут себе такое позволить. Звание депутата уже обязывает этого человека представлять интересы народа, понимать, что людям сегодня нужно. Людям же сейчас самое главное — успех в СВО и поддержка своих семей», — отреагировала депутат Госдумы.
Нина Останина также отметила, что недавняя новогодняя ночь показала то, какие важные события разворачивают в нашей стране.
«Я разговаривала с людьми — никто не почувствовал этого Нового года. У меня тоже не было праздничного настроения. Если честно, не понимаю тех депутатов, которые попали в кресло и не отражают интересы людей. Они не отражают интересы и не знают их», — пояснила собеседница ФАН.
В завершение она добавила, что неподобающее поведение чиновников в такой непростой момент способно вызвать раскол в обществе.
«Деморализация у людей наступила уже давно, когда они увидели, что чиновники живут другой жизнью. Нужно прежде всего мобилизовать власть на исполнение своих полномочий. Поступки таких чиновников расколют общество. Освобождаться от таких людей незамедлительно всем партиям, фракциям! Пока дети одних на СВО, дети чиновников разъезжают. За воспитание отвечают родители. Гнать к чертовой матери этого чиновника», — заключила народная избранница.
Ранее депутат Госдумы Евгений Нифантьев в беседе с ФАН поддержал инициативу предпринимателя Евгения Пригожина о запрете для чиновников выезда на отдых за рубеж. По словам собеседника, необходимо тщательно проработать этот вопрос.