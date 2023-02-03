Китайский кукурузный завод объявили «угрозой для национальной безопасности США»

Ранее в американских соцсетях появилась информация о том, что шпионский аэростат, летевший с территории Китая, был замечен над штатом Монтана, на севере США. Министерство обороны страны подтвердило, что высотный аэростат является шпионским шаром из Китая. Прежде чем достичь материковой части США, воздушный шар сначала поднялся над Алеутскими островами Аляски.