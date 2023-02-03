Китайский кукурузный завод объявили «угрозой для национальной безопасности США»

Гранд-Форкс, 3 февраля. Представители военно-воздушных сил США заявили, что проект кукурузного завода китайской компании Fufeng Group в штате Северная Дакота представляет угрозу национальной безопасности страны. Ранее фирма приобрела 370 акров сельскохозяйственных угодий в Гранд-Форкс, пообещав, что участок стоимостью 700 миллионов долларов принесет экономическую выгоду региону.
В военном ведомстве заявили, что предлагаемый проект представляет угрозу национальной безопасности с краткосрочными и долгосрочными рисками значительного воздействия на операции армии США в этом районе.
Кукурузный завод планировалось построить в 19 километрах от базы ВВС Гранд-Форкс, на которой находятся подразделения разведки и беспилотные летательные аппараты.
Ранее более 5000 местных жителей подписали петицию, направленную на предотвращение строительства сельхозпроекта. Тогда власти города поддержали китайских инвесторов, однако в новых реалиях мэрия выступила против Fufeng Group. В администрации отметили, что заблокируют строительство, отказав в выдаче разрешения.
«Федеральное правительство обратилось к городу с просьбой помочь остановить проект, поскольку геополитическая напряженность значительно возросла с момента первоначального объявления о проекте», — заявил Мэр Гранд-Форкса Брэндон Боченски.
Главный операционный директор Fufeng USA Эрик Чутораш в ответ заверил, что завод не будет использоваться для шпионажа или нанесения вреда США.
Ранее в американских соцсетях появилась информация о том, что шпионский аэростат, летевший с территории Китая, был замечен над штатом Монтана, на севере США. Министерство обороны страны подтвердило, что высотный аэростат является шпионским шаром из Китая. Прежде чем достичь материковой части США, воздушный шар сначала поднялся над Алеутскими островами Аляски.