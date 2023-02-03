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Высокопоставленному чиновнику Мособлгаза грозит арест за крупную взятку

Происшествия
Высокопоставленному чиновнику Мособлгаза грозит арест за крупную взятку

Начальник Гжельской районной эксплуатационной службы юго-восточного филиала Мособлгаза Денис Баракин попал под следствие за взятку в крупном размере (пункт «В» ч. 5 ст. 290 УК РФ), пишет «МК».

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Следователи настаивают на аресте фигуранта. Материалы переданы в Тверской райсуд. В ближайшее время будет избрана мера пресечения для высокопоставленного чиновника.

Ранее ФАН сообщал, что по решению суда заключили под стражу бывшего первого заместителя председателя контрольного комитета губернатора Ленинградской области. Он стал фигурантом дела о коррупции.
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