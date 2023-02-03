Что повлияет на стоимость барреля нефти: эксперт Багманов проанализировал рынки

Утром 3 февраля, отмечает Багманов, выходили неплохие данные по Китаю, где индекс деловой активности в секторе услуг в январе, по данным агентства Caixin, составил 52,9 пункта, что оказалось лучше прогнозов (51,6). И также участники рынка все еще ожидают восстановления спроса в Китае, поскольку были сняты антиковидные ограничения. Однако есть некие опасения относительно того, насколько этот рост будет быстрым и стабильным.