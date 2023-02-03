Что повлияет на стоимость барреля нефти: эксперт Багманов проанализировал рынки

Приближается дата вступления в силу западного эмбарго на российские нефтепродукты. Как ведет себя рынок нефти и ее производных и чего ожидать в ближайшей перспективе, рассказал ФАН аналитик экспертного отдела ФБА «Экономика сегодня» Александр Багманов.
«По итогам вчерашнего дня цены на нефть закрылись снижением на 1% — опустились с отметки 83 до уровня 82 20 $ за баррель. В моменте опускались почти до 81, но сумели немножко восстановиться, и сейчас в районе 82,5 торгуется нефть», — озвучил свежие данные эксперт.
Утром 3 февраля, отмечает Багманов, выходили неплохие данные по Китаю, где индекс деловой активности в секторе услуг в январе, по данным агентства Caixin, составил 52,9 пункта, что оказалось лучше прогнозов (51,6). И также участники рынка все еще ожидают восстановления спроса в Китае, поскольку были сняты антиковидные ограничения. Однако есть некие опасения относительно того, насколько этот рост будет быстрым и стабильным.
«Плюс сейчас основную настороженность вызывает ситуация с замедлением экономики США. Вчера выходил объем промышленных заказов в декабре. Он показал рост на 1,8%, что оказалось хуже прогноза роста на 2,3%. Вот поэтому есть опасения, что экономика США, ну и Европы, сейчас начнут постепенно замедляться и даже могут оказаться в рецессии, спрос на нефть упадет. Поэтому пока что нефть находится под давлением, но вот диапазон пока можно актуально обозначить, как от 80-90 долларов за баррель. И все-таки мы ждем по мере того, как спрос Китая будет расти, что цены к концу февраля достигнут отметки 90 долларов за баррель», — заявил он.
Аналитик также напомнил, что 5 февраля вступает в силу действие западного эмбарго на нефтепродукты из России, и это тоже должно несколько поддержать цены на нефть, так как, возможно, будет нехватка предложения.
Ранее Александр Багманов уже предсказывал влияние ситуации в экономиках Китая и США на цены за баррель.