Врачи не приняли окончательного решения по ампутации пальцев ног у Костомарова

Решение об ампутации пальцев ног у фигуриста Романа Костомарова еще окончательно не принято. Врачи взвешивают все за и против, сообщил источник ФАН.
По его словам, у Костомарова на 3 февраля не назначена операция по удалению пальцев на ногах. Более того, врачи еще не приняли окончательного решения по этому вопросу.
«Тут будут взвешивать до последнего. Он все-таки не бухгалтер, потеря пальцев может сказаться на его профессиональной деятельности», — констатировал собеседник агентства.
Ранее в СМИ появилась информация, что олимпийскому чемпиону в танцах на льду решили ампутировать пальцы ног. Это объяснялось тем, что у спортсмена началось отмирание тканей.