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Врачи не приняли окончательного решения по ампутации пальцев ног у Костомарова

Спорт
Врачи не приняли окончательного решения по ампутации пальцев ног у Костомарова

Решение об ампутации пальцев ног у фигуриста Романа Костомарова еще окончательно не принято. Врачи взвешивают все за и против, сообщил источник ФАН.

По его словам, у Костомарова на 3 февраля не назначена операция по удалению пальцев на ногах. Более того, врачи еще не приняли окончательного решения по этому вопросу.

«Тут будут взвешивать до последнего. Он все-таки не бухгалтер, потеря пальцев может сказаться на его профессиональной деятельности», — констатировал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация, что олимпийскому чемпиону в танцах на льду решили ампутировать пальцы ног. Это объяснялось тем, что у спортсмена началось отмирание тканей.
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