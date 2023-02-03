Мы являемся преторианской гвардией для охраны угнетенных народов: Пригожин о ЧВК «Вагнер»

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель охарактеризовал ЧВК «Вагнер» как «преторианскую гвардию для африканских диктатур». Своим мнением на этот счет поделился бизнесмен Евгений Пригожин.
Статья французской газеты Le Monde, в которой глава европейской дипломатии обозначил свое отношение к «вагнеровцам», привлекла внимание редакции телеканала RT International. Представители СМИ поинтересовались у Пригожина, как он относится к такому сравнению.
«Мы являемся в чистом виде преторианской гвардией для охраны угнетенных народов африканских стран. А когда сам народ этого требует, также для африканских правительств», — объяснил предприниматель, комментарий которого приводит пресс-служба компании «Конкорд».
Евгений Пригожин ранее высказался о попытках очернить репутацию ЧВК «Вагнер». Он напомнил, что цыплят считают по осени, которая, в этом случае, «подтянется» к сентябрю 2023 года.