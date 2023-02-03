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ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 4-6 февраля

Экономика
ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 4-6 февраля

Центробанк РФ обновил официальные курсы иностранных валют на выходные и понедельник, 6 февраля. Об этом свидетельствуют последние данные регулятора.

Курс американского доллара на 4-6 февраля 2023 года установлен на отметке 70,38 рубля, прибавив 0,34 рубля к предыдущему показателю.

Единая европейская валюта в свою очередь потеряла 22 копейки и подешевела до 76,73 рубля, сообщает регулятор. Валюта КНР, наоборот, незначительно прибавила — 0,02 руб., подорожав до 10,42 руб. за юань.

Центробанк РФ в будни устанавливает официальные курсы зарубежных валют в отношении рубля в соответствии с результатами закрытия сделок на Московской бирже.
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