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Депутат Рады Геращенко уличила руководство Украины в имитации процесса евроинтеграции

Политика
Депутат Рады Геращенко уличила руководство Украины в имитации процесса евроинтеграции

Руководство Украины пытается сымитировать евроинтеграцию. Это заметила сопредседатель фракции партии «Европейская солидарность» в Верховной раде Ирина Геращенко.

По ее словам, заявления официального Киева о якобы выполнении критериев для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе не имеют ничего общего с реальностью. Депутат напомнила, что украинский премьер Денис Шмыгаль и вовсе заверял о «ЕС через два года».

«Наиболее критическая ситуация с Конституционным судом... Евроинтеграция — это процесс, а не имитация», — объяснила Геращенко в собственном Telegram-канале.

Ранее появилась информация, что процесс присоединения Украины к ЕС продлится «световые годы». В этом уверены входящие в объединение Франция, Германия и Нидерланды. Авторы El País опубликовали соответствующий материал.
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