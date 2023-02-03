Депутат Рады Геращенко уличила руководство Украины в имитации процесса евроинтеграции

По ее словам, заявления официального Киева о якобы выполнении критериев для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе не имеют ничего общего с реальностью. Депутат напомнила, что украинский премьер Денис Шмыгаль и вовсе заверял о «ЕС через два года».