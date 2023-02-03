Депутат Рады Геращенко уличила руководство Украины в имитации процесса евроинтеграции

Руководство Украины пытается сымитировать евроинтеграцию. Это заметила сопредседатель фракции партии «Европейская солидарность» в Верховной раде Ирина Геращенко.
По ее словам, заявления официального Киева о якобы выполнении критериев для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе не имеют ничего общего с реальностью. Депутат напомнила, что украинский премьер Денис Шмыгаль и вовсе заверял о «ЕС через два года».
«Наиболее критическая ситуация с Конституционным судом... Евроинтеграция — это процесс, а не имитация», — объяснила Геращенко в собственном Telegram-канале.
Ранее появилась информация, что процесс присоединения Украины к ЕС продлится «световые годы». В этом уверены входящие в объединение Франция, Германия и Нидерланды. Авторы El País опубликовали соответствующий материал.