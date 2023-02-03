Полиция Псковской области задержала подозреваемого в убийстве 25-летней давности

Сотрудники СУ СК России по Псковской области возобновили расследование давнего убийства в связи с задержанием подозреваемого.
Как пояснили в ведомстве, расследование уголовного дела, возбужденного летом 1998 года по факту смерти человека от огнестрельного ранения, пришлось тогда приостановить, так как личность подозреваемого установить не удалось, сообщает «Псковская Лента Новостей».
Но в 2022 году благодаря обнаруженным в этом деле следователями-криминалистами ряда новых обстоятельств, появились основания для задержания предполагаемого убийцы, который проживал все эти годы в другом городе и успел даже дважды сменить фамилию. Сейчас следственные действия возобновлены, идет сбор доказательной базы.