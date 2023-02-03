В Перу предложили провести досрочные выборы, чтобы успокоить бунты

Лима, 3 февраля. Президент Перу Дина Болуарте выдвинула новый законопроект о переносе выборов на 2023 год в попытке успокоить протесты, охватившие страну. Об этом сообщают власти страны.
После того как расколотый конгресс не смог прийти к соглашению касательно выборов после нескольких недель политической борьбы, Болуарте приняла решение представить законопроект для досрочного проведения голосования. Документ предлагает организовать выборы в конгресс и президентские выборы в октябре 2023 года. Должностные лица, избираемые на пятилетний срок, придут к власти уже в декабре.
Массовые беспорядки, продолжающиеся восемь недель, привели к смерти около 50 человек в результате столкновений между демонстрантами и полицией. Проведение новых выборов, отставка президента и роспуск конгресса являются ключевыми требованиями протестующих после свержения и ареста бывшего главы Педро Кастильо 7 декабря. Болуарте объявила о законопроекте после насильственных протестов накануне, в результате которых погиб один человек.
Некоторые правые члены конгресса выступили против сокращения срока их полномочий. Левые фракции заявили, что не поддержат законопроект, если он не будет включать в себя необязательный референдум по новой конституции. Премьер-министр Альберто Отарола должен представить законопроект исполнительной власти комиссии конгресса 3 февраля.
С момента задержания Педро Кастильо, попытавшегося незаконно распустить оппозиционныйконгресс на фоне попытки импичмента, Перу охватили массовые беспорядки, в результате которых погибли по меньшей мере 50 человек. Участники требуют распустить коррумпированный конгресс и созвать досрочные выборы. Демонстрации сопровождаются жестоким подавлением протестов со стороны полиции, что привело к дополнительной волне критики правительства.