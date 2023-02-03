В Перу предложили провести досрочные выборы, чтобы успокоить бунты

Массовые беспорядки, продолжающиеся восемь недель, привели к смерти около 50 человек в результате столкновений между демонстрантами и полицией. Проведение новых выборов, отставка президента и роспуск конгресса являются ключевыми требованиями протестующих после свержения и ареста бывшего главы Педро Кастильо 7 декабря. Болуарте объявила о законопроекте после насильственных протестов накануне, в результате которых погиб один человек.