Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Врач Доржиев считает причиной атеросклероза у россиян любовь к колбасе и майонезу

Общество

У большинства взрослых россиян можно диагностировать повышенный уровень холестерина, что чревато ранними проблемами с сердцем. Врач-терапевт Зандан Доржиев считает, что это связано с доступностью вредных для здоровья магазинных продуктов, подвергшихся интенсивной переработке.

Врач Доржиев считает причиной атеросклероза у россиян любовь к колбасе и майонезу

В беседе с изданием Pravda.Ru эксперт отметил, что в состав таких продуктов входят различные усилители вкуса и консерванты, а также другие компоненты, увеличивающие показатель холестерина. Поэтому уровень распространения атеросклероза и гиперхолестеринемии в России бьет все рекорды.

Зандан Доржиев указал, что мы собственными руками забиваем артерии холестериновыми бляшками, а потом удивляемся, откуда берется инфаркт в 50 лет. Врач рекомендует готовить домашний майонез тем, кто никак не может обойтись без этого продукта. Кроме того, в рацион нужно обязательно включать продукты, повышающие липопротеиды высокой плотности. К ним относятся орехи, жирная рыба, некоторые фрукты, например, авокадо.
атеросклероз холестерин майонез усилители вкуса
Военкоры ФАН
Лучшие в аду