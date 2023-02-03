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Школьный автобус и каршеринговый автомобиль столкнулись в Ломоносовском районе Петербурга

Происшествия
Школьный автобус и каршеринговый автомобиль столкнулись в Ломоносовском районе Петербурга

Очередное ДТП с автобусом и каршеринговым авто произошло в Ломоносовской районе Петербурга. Общественный транспорт, который перевозил школьников, получил повреждения.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия и устанавливают причины и обстоятельства случившегося. О пострадавших информации нет, сообщает телеканал 78.ru.

Причиной аварии могли стать неубранные от снега и наледи дороги. Команда губернатора Александра Беглова не может проконтролировать реализацию очередной реформы ЖКХ по уборке улиц от снега. Горожане также продолжают жаловаться на гололед, который становится причиной роста числа ДТП и травм среди пешеходов.
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