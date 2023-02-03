Школьный автобус и каршеринговый автомобиль столкнулись в Ломоносовском районе Петербурга

Причиной аварии могли стать неубранные от снега и наледи дороги. Команда губернатора Александра Беглова не может проконтролировать реализацию очередной реформы ЖКХ по уборке улиц от снега. Горожане также продолжают жаловаться на гололед, который становится причиной роста числа ДТП и травм среди пешеходов.