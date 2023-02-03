Посла Германии вызвали в МИД Турции из-за закрытия консульства в Стамбуле

Посол Германии в Турции был приглашен в МИД для беседы. Об этом сообщила представитель немецкого внешнеполитического ведомства Андреа Зассе.
Согласно полученной информации, причиной вызова стало закрытие генконсульства ФРГ в Стамбуле. Это произошло после террористических атак.
«Я могу подтвердить, что наш посол вместе с остальными коллегами из различных стран был вызван для беседы в турецкое министерство иностранных дел», – сказала Зассе.
Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обвинил Запад в ведении «психологической войны» против Анкары. Так он прокомментировал решение некоторых стран закрыть консульства в Стамбуле.