Большинство жителей Молдавии ждут от президента Санду визита в РФ на переговоры по газу

В стране на фоне энергетического кризиса и связанного с ним роста цен на энергоресурсы, зреют антиправительственные настроения. По данным общественной организации Watch.dog, за 2022 год цены на электроэнергию в республике выросли в четыре раза, на водоснабжение — вдвое.