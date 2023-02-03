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Большинство жителей Молдавии ждут от президента Санду визита в РФ на переговоры по газу

Экономика
Большинство жителей Молдавии ждут от президента Санду визита в РФ на переговоры по газу

Жители Молдавии уверены, что президент Майя Санду должна отправиться в Москву и начать переговоры с Россией по поводу газа, следует из результатов опроса центра социологических исследований SBS-AXA.

Данные показывают, что 67,2% опрошенных убеждены, что глава государства должна начать переговоры с Москвой по цене на газ, 27,3% респондентов выступили против поездки Санду в РФ, 5,5 % — воздержались от ответа.

В стране на фоне энергетического кризиса и связанного с ним роста цен на энергоресурсы, зреют антиправительственные настроения. По данным общественной организации Watch.dog, за 2022 год цены на электроэнергию в республике выросли в четыре раза, на водоснабжение — вдвое.

Правительство ввело режим жесткой экономии, при этом выделив из госбюджета порядка 5 млрд леев (261 млн долларов) для компенсации расходов на газ.
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