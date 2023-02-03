Олимпийскому чемпиону Турина Костомарову ампутируют пальцы ног

По данным источника, двукратный чемпион мира по фигурному катанию в ближайшее время перенесет тяжелую операцию. Врачи решили пойти на нее из-за того, что у Костомарова пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей. Сейчас 47-летний фигурист дышит через трахеостому. Рядом с ним в медицинской палате находятся родственники. Они пока не подтверждали информацию об ампутации пальцев Костомарова.