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Олимпийскому чемпиону Турина Костомарову ампутируют пальцы ног

Спорт
Олимпийскому чемпиону Турина Костомарову ампутируют пальцы ног

Врачи решили ампутировать пальцы ног прославленному российскому фигуристу Роману Костомарову.

Госпитализированному в Москве Роману Костомарову, который ранее был подключен к ЭКМО и ИВЛ, решили ампутировать пальцы ног. Об этом информирует Mash.

По данным источника, двукратный чемпион мира по фигурному катанию в ближайшее время перенесет тяжелую операцию. Врачи решили пойти на нее из-за того, что у Костомарова пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей. Сейчас 47-летний фигурист дышит через трахеостому. Рядом с ним в медицинской палате находятся родственники. Они пока не подтверждали информацию об ампутации пальцев Костомарова.
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